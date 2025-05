Online-Handel holt Kohlen aus dem Feuer

Insgesamt machte Amazon im ersten Quartal einen Umsatz von 155,7 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 17,1 Milliarden Dollar. Für das laufende Quartal stellte die US-Firma Erlöse von 159 bis 164 Milliarden Dollar und einen operativen Gewinn zwischen 13 und 17,5 Milliarden Dollar in Aussicht. Dies dämpfte die Sorgen vor Einbussen durch den von US-Präsident Donald Trump angezettelten Zollkrieg. Einige chinesische Händler haben sich wegen der Abgaben auf Einfuhren aus China jedoch aus Amazons Online-Marktplatz zurückgezogen. Andere Verkäufer wollen in diesem Jahr nicht an der alljährlichen Rabattaktion «Prime Day» teilnehmen oder dafür nur vereinzelte Produkte zur Verfügung stellen.