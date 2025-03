Konzerne wie Amazon und Google werben für einen massiven Ausbau der Kernenergie. Die Internetriesen unterzeichneten am Mittwoch auf der Energiekonferenz CERAWeek in Houston einen Aufruf, in dem sie versprachen, sich für eine Verdreifachung der Kernenergiekapazitäten bis 2050 einzusetzen. Zu den Unterzeichnern gehörten auch der Energiekonzern Occidental und der japanische Maschinenbauer IHI. «Wir stehen wirklich am Beginn einer neuen Industrie», hatte US-Energieminister Chris Wright Reuters gesagt. Nach Angaben des Atomlobbyverbandes World Nuclear Association (WNA) sind weltweit 439 Atomkraftwerke in Betrieb. In Deutschland wurde im April 2023 der letzte Meiler stillgelegt. (Bericht von Seher Dareen, bearbeitet von Tom Käckenhoff, redigiert von Birgit Mittwollen.