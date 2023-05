Das Geld werde für den Aufbau der Cloud-Infrastruktur verwendet, wie Amazon Web Services (AWS) am Donnerstag mitteilte. Als Cloud Computing wird das Auslagern von Rechen- und Software-Dienstleistungen ins Internet bezeichnet. Das Unternehmen betreibt bereits zwei Rechenzentren auf dem indischen Subkontinent - eines seit 2016 in Mumbai, ein weiteres in Hyderabad, das 2022 in Betrieb genommen wurde. Die Cloud-Plattform bietet mehr als 200 Dienste an, darunter Speicher, Netzwerke und künstliche Intelligenz.