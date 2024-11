Die Cloud-Tochter des Online-Händlers, Amazon Web Services (AWS), kündigte am Dienstag an, Forschern hierfür Gutschriften im Volumen von 110 Millionen Dollar zur Verfügung zu stellen. Die Carnegie Mellon University und die University of California in Berkeley nähmen an dem Programm teil, für das AWS Server mit 40'000 Chips zur Verfügung stellt.