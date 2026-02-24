AMD wird Meta weiteren Angaben zufolge Prozessoren mit einer Leistungsaufnahme von insgesamt sechs Gigawatt liefern. Dies entspricht der Stromproduktion von vier bis sechs Atomkraftwerken. Neben Chips für den Betrieb bereits trainierter Künstlicher Intelligenz (KI) ‌umfasse die Bestellung auch klassische Zentralprozessoren, sagte AMD-Chefin Lisa Su. Diese würden speziell an die Bedürfnisse von Meta angepasst. Als Reaktion auf den Meta-Deal stiegen ​AMD-Aktien im vorbörslichen Handel an der Wall Street um ​fast 15 Prozent, so stark wie zuletzt ​vor einem knappen halben Jahr.