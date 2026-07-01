Allen drei Firmen ist es gelungen, die finanzielle Situation zu verbessern oder die Finanzierung auf stabilere Beine zu stellen. Über den Berg sind die Firmen indessen noch nicht. Während es bei AMS Osram darum geht, die Verschuldung weiter abzubauen und damit günstigere Finanzierungskonditionen zu erlangen, steht DocMorris weiterhin vor der Herausforderung, einen gangbaren Weg zwischen notwendigen Marketinganstrengungen und Kosteneinsparungen zu finden. Bei Idorsia wiederum hängt vieles vom Verkaufserfolg des Schlafmittels Quviviq ab.