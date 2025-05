Obwohl es schwer zu sagen sei, wie sich die Märkte in den 90 Tagen entwickeln werden, sei die Auswirkung eindeutig positiv, schreibt die Bank. Hinzu kämen die besser als erwarteten Gewinne in Europa. Die Gewinne im Stoxx 600 überraschten nicht nur positiv mit sechs Prozent, sondern stiegen auch im Vergleich zum vierten Quartal um elf Prozent. Gleichzeitig sei die Positionierung immer noch schwach, die Hoffnung auf einen Waffenstillstand in der Ukraine sei wieder aufgeflammt und Deutschland habe mit der neuen Regierung mehr fiskalischem Spielraum. Demnach bleibt die Bank optimistisch für Aktien.