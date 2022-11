So weit, so gut – würde der Analyst nicht harsche Kritik an der Strategie des Uhrenherstellers üben. Seines Erachtens hat die Swatch Group das Etikett "Luxusgüterhersteller" eigentlich nicht verdient. Er räumt zwar ein, dass das Unternehmen gut 70 Prozent des Jahresumsatzes im Geschäft mit hochpreisigen Uhren wie Omega, Blancpain oder Longines erzielt. Dem steht ein Umsatzanteil mit den tiefpreisigen Swatch-Uhren von gerade mal 3 Prozent gegenüber.