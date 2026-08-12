Der Aktien-Absturz am Montag erinnert an den März 2024, als die Titel an einem Tag ebenfalls bis 20 Prozent nachgaben. Damals wurde für das vierte Quartal 2023 überraschend ein Verlust bekannt gegeben. Analysten hatten im Vorfeld mit einem Gewinn gerechnet. Was den Schluss zulässt: Die Aktie von On ist auch fünf Jahre nach dem Börsengang in New York äusserst volatil und unberechenbar.