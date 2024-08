Swisscom erfährt am Donnerstagvormittag einen leichten Dämpfer. Die Aktie sinkt kurz nach Handelsbeginn um 0,5 Prozent auf 530 Franken. Sie kann ihre jüngste Aufwärtsbewegung also nicht fortsetzten. Dabei war diese Aufwärtsbewegung flott: Bis am Mittwochabend kletterten die Valoren der grössten Schweizer Telekommunikationsanbieterin auf 532,50 Franken, nachdem sie die allgemeine Marktkorrektur der ersten Augusttage mitgemacht hatten und auf 515 Franken abgesackt waren.