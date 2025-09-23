Am Aktienkurs lässt sich noch nicht ablesen, dass die Haltung mancher Analysten zu den Valoren von Ferrari optimistischer geworden ist. Die Titel sind auf Ein-Jahres-Sicht im Minus, und die Höchststände, die im Februar 2025 erreicht wurden, sind nicht nur zeitlich, sondern auch betragsmässig schon wieder weit entfernt: Von 487 Euro ging es um 17 Prozent talwärts auf 403 Euro.