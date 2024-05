Weitere Spekulationen zu einer Übernahme durch Julius Bär

Für Schlagzeilen sorgt das Institut seit Ende letzter Woche und am Montag. Julius Bär soll laut Nachrichtenagenturen ein Auge auf EFG geworfen haben. Die Bank habe in den letzten Wochen vorläufige Gespräche mit EFG über die Möglichkeit eines Zusammenschlusses geführt, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitagabend. Laut Reuters sind diese Gespräche jedoch abgebrochen worden. Ein von cash.ch befragter Analyst sieht für die Übernahme aber einen günstigen Zeitpunkt gekommen.