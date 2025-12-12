Im Frühjahr und Sommer 2024 stellte sich so mancher Anleger die Frage, ob Roche jemals wieder zu alter Stärke zurückfinden wird. Die Frage bleibt weiterhin offen, aber klar ist, dass der Titel die Talsohle durchschritten hat. Seit Jahresbeginn resultiert ein Plus von 24 Prozent. Im frühen Handel am Freitag wird der Titel in einem seitwärts tendierenden Markt unverändert bei 317,3 Franken gehandelt.
Der Basler Pharmakonzern weiss an der Forschungsfront seit mehreren Monaten zu überzeugen. So teilte Roche am Mittwoch mit, dass das neue Brustkrebsmedikament Giredestrant in einer entscheidenden Studie eine deutlich bessere Wirksamkeit als die bisherige Standardtherapie gezeigt hatte.
Die Schweizer Grossbank UBS erhöht daraufhin am Donnerstag das Kursziel für Roche auf 356 von 314 Franken und bestätigt die Einstufung «Buy». Die neuen Phase-III-Daten zum Brustkrebsmittel Giredestrant hätten seine Erwartungen wie auch jene des Marktes deutlich übertroffen, schreibt der zuständige Analyst Matthew Weston.
Dies betreffe sowohl die Wirksamkeit als auch das Nebenwirkungsprofil, das der aktuellen Standardtherapie überlegen sei. Der Experte sieht Giredestrant daher nun als realistische neue Standardtherapie für Patientinnen mit hormonrezeptorpositivem Brustkrebs, die eine endokrine Monotherapie erhalten. Seine Schätzung für die Spitzenumsätze von Giredestrant erhöht er auf fünf Milliarden Dollar - von zuvor drei Milliarden Dollar - und setzt die Erfolgswahrscheinlichkeit neu bei 90 Prozent an. Für 2030 steigt damit seine prognostizierte Pharma-Umsatzbasis um 1,8 Prozent und der Core-EPS um 2,9 Prozent.
Am Freitag zogen, wenn auch etwas weniger optimistisch - die Basler Kantonalbank nach und erhöht das Kursziel auf 330 von 300) Franken mit «Marktgewichten» sowie Julius Bär, deren Analyst das Kursziel auf 310 von 280 Franken erhöhte mit einem «Hold»-Rating. Gemäss AWP-Analyser stufen sieben Analysten den Titel mit «Kaufen», acht mit «Halten» und vier mit «Verkaufen» ein. Das durchschnittliche Kursziel beläuft sich auf 306 Franken.
Wie wichtig das Medikament Giredestrant für Roche ist, kommentierte der JPMorgan-Analyst. Dieses dürfte erhebliche Auswirkungen auf die mittelfristigen Wachstumsaussichten von Roche haben. Letztlich erachte der Analyst von JPMorgan diese Ergebnisse als den wichtigsten Faktor für das mittelfristige Wachstumsprofil von Roche und dafür, ob die durchschnittliche Wachstumsrate von Roche beim Kerngewinn pro Aktie für 2027 bis 2030 im Branchenvergleich mithalten könne. JPMorgan stufte das Rating für Roche vor vier Tagen im Rahmen einer Branchenstudie auf «Neutal» von «Underweight» hoch und erhöhte das Kursziel gleich auf 350 von 230 Franken.
(cash/AWP)