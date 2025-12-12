Dies betreffe sowohl die Wirksamkeit als auch das Nebenwirkungsprofil, das der aktuellen Standardtherapie überlegen sei. Der Experte sieht Giredestrant daher nun als realistische neue Standardtherapie für Patientinnen mit hormonrezeptorpositivem Brustkrebs, die eine endokrine Monotherapie erhalten. Seine Schätzung für die Spitzenumsätze von Giredestrant erhöht er auf fünf Milliarden Dollar - von zuvor drei Milliarden Dollar - und setzt die Erfolgswahrscheinlichkeit neu bei 90 Prozent an. Für 2030 steigt damit seine prognostizierte Pharma-Umsatzbasis um 1,8 Prozent und der Core-EPS um 2,9 Prozent.