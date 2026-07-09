Zur Begründung hiess es, der Nato-Gipfel habe gezeigt, dass die zusätzlichen Rüstungsausgaben nicht mehr in traditionelle Landsysteme flössen. Dies belaste ‌die Aussichten für Rheinmetall und den Getriebehersteller Renk, der von Aufträgen für Panzer und Schützenpanzer ‌abhänge. Die Ausgaben konzentrierten sich stattdessen auf Luftverteidigung, Drohnen ​und Überwachung.