Hingegen: «Ihre gute Marktposition in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Verteidigungsindustrie hat die StarragTornos Group im ersten Halbjahr 2025 behauptet», so die Mitteilung von Ende Juni. Für das Gesamtjahr 2025 rechnet der Industriekonzern mit einem «deutlich positiven» Ergebnis.