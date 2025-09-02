Die Experten der US-Grossbank JPMorgan zeigen sich hingegen enttäuscht von einer Fortsetzung der Strategie, die unter Laurent Freixe eingeleitet wurde: «Wir sind enttäuscht, dass der neue CEO derzeit gezwungen ist, die Strategie seines Vorgängers fortzusetzen, obwohl der Markt angesichts der historisch niedrigen Aktienbewertung von Nestlé an deren Erfolg zweifelt», erklärten die JPMorgan-Analysten. Mit dem erneuten Wechsel dürfte die Frage nach der mittelfristigen Ausrichtung des Unternehmens weiter offenbleiben, bis mehr über die Pläne von Navratil bekannt werde.