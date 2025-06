Das neue Preisziel ist das höchste aller bei Bloomberg verzeichneten Kursziele. Zudem ist es ein Dreifaches des aktuellen Kurses und impliziert eine Performance von 195 Prozent in den nächsten zwölf Monaten. DocMorris gingen am Donnerstag bei 6,785 aus dem Handel; am Freitagmorgen fallen die Titel 0,96 Prozent, während der Swiss Performance Index 1,1 Prozent verliert.