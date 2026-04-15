Der Abschluss 2025 zeige eine insgesamt gute Entwicklung, hält die Züricher Kantonalbank (ZKB) fest. Vorteilhaft sei auch, dass bereits ein Teil der Integrationskosten für die Übernahme der Baloise-Geschäfte durch Helvetia im Jahresabschluss abgebucht sei. Die Eigenmittelsituation ist zudem «sehr gut», was sich auch an der hohen SST-Quote der kombinierten Helvetia Baloise - rund 260 Prozent - zeige. Die ZKB stuft das Versicherungsunternehmen mit «Übergewichten» ein, wobei der faire Wert der Aktie bei 235 Franken angesetzt wird. Die zuständigen Analysten zählen Helvetia Baloise ausserdem zu den Top-Picks unter den Schweizer Finanzwerten.