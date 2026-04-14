Die Partners Group tauchte schon unter den ZKB-Jahresfavoriten auf, hat seit Anfang Januar allerdings einen rund 15-prozentigen Kursverlust eingefahren. Zur Belastung wurden mitunter die Entwicklungen bei privaten Krediten. In diesem Bereich sei die Partners Group allerdings nur begrenzt engagiert, halten die ZKB-Experten fest. Ihnen zufolge sprechen zudem gute Aussichten für das Wachstum des verwalteten Vermögens für die Partners Group. Zu diesem Wachstum trügen ein breit gefächertes Produktangebot, massgeschneiderte Mandate und Evergreens bei.