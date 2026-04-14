Die Spannungen im Nahen Osten haben die Ölpreise in den letzten Wochen über die Marke von 110 Dollar pro Fass getrieben. Der Schock hat auch Sorgen geschürt, die Konjunktur werde bei anziehender Inflation abgebremst - die Wirtschaft also in eine Phase der Stagflation abrutschen.
Auch wenn es nicht derart schlimm kommt, so ist ein Szenario anhaltender handels- und geopolitischer Spannungen und nur moderatem Weltwirtschaftswachstum momentan nicht vom Tisch. Es wäre milder als eine Stagflation und dennoch eine Belastung, auch für Anleger.
Dennoch gibt es Lichtblicke, an denen Investoren sich orientieren können. Nach Ansicht der Zürcher Kantonalbank (ZKB) wirken die vorherrschenden Spannungen «als Rückenwind und stützen die relative Positionierung der Schweiz und der Schweizer Banken als sicherer Hafen», wie es in einer am letzten Freitag erschienen Sektorenstudie heisst. In dieser stellt das zuständige Analystenteam um Ausano Cajrati Crivelli, Daniel Regli und Georg Marti auch die ZKB-Top-Picks aus dem Schweizer Finanzsektor vor.
Unter den Titeln des Swiss Market Index (SMI) sind dies die Partners Group, die UBS und Zurich Insurance.
Die Partners Group tauchte schon unter den ZKB-Jahresfavoriten auf, hat seit Anfang Januar allerdings einen rund 15-prozentigen Kursverlust eingefahren. Zur Belastung wurden mitunter die Entwicklungen bei privaten Krediten. In diesem Bereich sei die Partners Group allerdings nur begrenzt engagiert, halten die ZKB-Experten fest. Ihnen zufolge sprechen zudem gute Aussichten für das Wachstum des verwalteten Vermögens für die Partners Group. Zu diesem Wachstum trügen ein breit gefächertes Produktangebot, massgeschneiderte Mandate und Evergreens bei.
Die Aktie der UBS wird seit Langem von der Diskussion um verschärfte Kapitalvorschriften gedämpft. Indes sieht ZKB-Analyst Cajrati Crivelli selbst bei einer vollständigen Umsetzung der vorgeschlagenen Kapitalanforderungen Aufwärtspotenzial für die Titel der einzigen global aktiven Schweizer Grossbank. Deren fairen Wert beziffert er mit 41 Franken. Das sind rund 24 Prozent mehr als der gegenwärtige Kurs.
Der Markt preise die Risiken aus der sich abzeichnenden Regulation «im Verhältnis zur zugrunde liegenden Ertragskraft und Kapitalgenerierung der UBS übermässig stark ein», schreibt Cajrati Crivelli. Die Bank habe ausserdem gute Ergebnisse bei der Integration der Credit Suisse erzielt. Damit bestätigt der ZKB-Analyst das UBS-Management, das im Februar von einem «ausgezeichneten Integrationsfortschritt» berichtete.
Zurich Insurance verfüge über «ein sehr solides, widerstandsfähiges Geschäftsmodell, das Wachstum und eine hohe Eigenkapitalrendite ermöglicht», begründet Georg Marti die Wahl des Versicherungskonzerns aus dem SMI zum Top-Pick. Für diesen Finanzwert spricht auch die Dividende, die für das Geschäftsjahr 2025 bei 30 Franken je Aktie liegt und somit eine Dividendenrendite von 5,4 Prozent bedeutet. In der Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley sieht Marti «eine deutliche Stärkung der Geschäftsaktivitäten» von Zurich Insurance.
«Die neue Helvetia Baloise wird deutlich höhere Dividenden ausschütten können»
Die von der ZKB favorisierten Finanzwerte aus dem Swiss Performance Index (SPI) heissen Swissquote, VZ Holding, Julius Bär, Banque Cantonale de Genève, St. Galler Kantonalbank sowie Helvetia Baloise.
Helvetia Baloise ging aus der Fusion der beiden Versicherungsunternehmen Helvetia und Baloise hervor. Die Integration werde zu «erheblichen Synergien führen», hält Marti fest. Weitere Aufschlüsse zu den Synergien erhoffen sich Anleger vom Kapitalmarkttag, der am morgigen Mittwoch stattfindet.
Ferner sagt Marti über den neu entstandenen Versicherungskonzern: «Die neue Helvetia Baloise wird deutlich höhere Dividenden ausschütten können.» Die Rede ist von um 20 Prozent höheren Dividenden ab 2029.
Bei Swissquote wächst der Kundenstamm. Ausserdem sei der Nettozinsertrag weniger stark zurückgegangen als zunächst angenommen - «während die erhöhte Volatilität die Kundenaktivität ankurbeln dürfte», heisst es in der ZKB-Studie. Sprich: Die Nervosität an den Finanzmärkten löst bei den Kunden von Swissquote einen regeren Handel aus, wovon der Finanzdienstleister wiederum profitiert.
Die Aktien der Kantonalbanken sind in den unruhigen Märkten auf Langzeithochs gestiegen. Anleger fanden hier einen sicheren Hafen. Bei der St. Galler Kantonalbank (SGKB) sieht die ZKB denn auch Widerstandsfähigkeit und Stabilität, die durch wachsende Vermögensverwaltungsaktivitäten und das klassische Kreditgeschäft gestützt seien. «Diese Kombination untermauert ein solides Ertragsprofil und trägt zu den defensiven Eigenschaften der Bank bei», berichtet Cajrati Crivelli, der den Titel abdeckt.
Für die SGKB spricht weiter das Dividendenprofil. Die Rendite beträgt aktuell 3 Prozent. Sie kann als attraktiv bezeichnet werden, gerade wenn man den seit Anfang 2025 um über 50 Prozent gestiegenen Aktienkurs in Rechnung stellt. An der Dividendenrendite der SGKB dürfte sich auf absehbare Zeit kaum etwas ändern. Experte Cajrati Crivelli sieht sie im Jahr 2027 bei ebenfalls 3 Prozent.