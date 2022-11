Nun sind Investitionen in den USA nicht automatisch kritisch. Aber Peter Carlsson, Chef des Batteriebauers Northvolt rechnete in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vor, warum er geplante Investitionen in ein neues Batteriewerk in Heide in Schleswig-Holstein zugunsten einer Fabrik in den USA zurückstellt: Für den Bau einer Fabrik wie der in Heide gebe es in Deutschland 155 Millionen Euro Subventionen - in den USA 600 bis 800 Millionen Dollar. Dort kämen noch erhebliche Subventionen während der Produktion hinzu.