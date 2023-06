Während sich die harten Wirtschaftsdaten gut behaupten, deuten Umfragen und Prognosen auf schwächeres Wachstum hin, wenn nicht sogar auf eine Rezession. Eine abnehmende Zahl positiver Konjunkturüberraschungen, monatelang rückläufige PMI-Aktivitätswerte in Europa und eine umgekehrte Zinsstrukturkurve in den USA drängen Anleger dazu, sicherere Optionen in Betracht zu ziehen.