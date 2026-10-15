Den ⁠Experten der Beratungsfirma Gartner zufolge werden die KI-Umsätze in den kommenden Jahren nicht schnell ‌genug steigen, um die billionenschweren Investitionen in deren Infrastruktur zu finanzieren. Bei Projekten mit einem Gesamtvolumen von 3,5 Billionen Dollar drohten demnach Abschreibungen. Daher sei ‌damit zu rechnen, dass in den kommenden Jahren 80 Prozent der sogenannten ​Neoclouds, die sich wie CoreWeave auf den Betrieb von KI-Rechenzentren spezialisiert haben, vor dem Aus stehen oder übernommen werden.