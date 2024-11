Die «animalischen Instinkte» («Animal Spirits»), die durch die Wirtschaftspolitik des designierten Präsidenten Donald Trump freigesetzt werden, würden den S&P 500 bis zum Ende des Jahrzehnts gar auf 10’000 Punkte treiben, so Yardeni weiter. Seine überaus optimistische Vorhersage, die einem Anstieg von 66 Prozent bis 2030 entsprechen würde, ist ein Zeichen dafür, wie die Wall Street nach den US-Wahlen zunehmend optimistischer in Bezug auf die Aktienmärkte wird. Der Begriff «Animal Spirits» wurde 1936 von John Maynard Keynes in seinem Buch «Allgemeine Theorie der Arbeit, des Zinses und des Geldes» verwendet. Er beschreibt damit die Instinkte, Neigungen und Emotionen, die scheinbar das menschliche Verhalten beeinflussen und sich anhand des Verbrauchervertrauens messen lassen. Heute wird dies weniger mit dem Verbrauchervertrauen als vielmehr mit einer allfälligen Börseneuphorie in Verbindung gebracht.