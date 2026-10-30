Der Softwaregigant Microsoft, einer der führenden KI-Hyperscaler, verzeichnete am Donnerstag bei seiner zehnteiligen Anleiheemission mehr als das Vierfache der Nachfrage. Dies ermöglichte es den von Wells Fargo, JPMorgan und der UBS angeführten Konsortialbanken, die Renditeaufschläge, die Microsoft für die Anleihen im Vergleich zu Benchmark-Staatsanleihen zahlen muss, zu senken.
Die Emission beendete eine fast dreimonatige Flaute bei Anleiheemissionen von grossen Technologiekonzernen und verlief für Neuemissionen reibungslos. Sie bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass die jüngsten Marktturbulenzen hinsichtlich KI-Ausgaben und -Rentabilität, die zu Verlusten bei risikoreicheren Technologieanleihen geführt und die Kosten für die Absicherung von Broadcom und SpaceX gegen Zahlungsausfall auf Rekordhöhen getrieben haben, überwunden sind.
Das liegt daran, dass sich Microsoft in Bezug auf seine Bonität und seine Schuldenstruktur von seinen Wettbewerbern unterscheidet. Vor Donnerstag hatte das Unternehmen seit 2017 – als es 17 Milliarden US-Dollar aufnahm – nicht mehr auf den US-Markt für Anleihen mit Investment-Grade-Rating zurückgegriffen. Zudem ist Microsoft neben Johnson & Johnson das einzige börsennotierte US-Unternehmen, das von Moody’s Ratings und S&P Global Ratings jeweils mit der Bestnote AAA bewertet wird. «Die Kreditmärkte leisten derzeit einen wesentlichen Beitrag dazu, Gewinner von Verlierern zu unterscheiden», erklärt Jack Janasiewicz, Multi-Asset-Portfoliomanager und leitender Portfoliostratege bei Natixis Investment Managers Solutions. «Der Markt ist zwar weiterhin für die Emission von Anleihen offen, aber eben nicht für jeden.»
Die Transaktion von Microsoft stiess in der Spitze auf eine Nachfrage von 115 Milliarden US-Dollar – das entspricht dem 4,6-Fachen des Emissionsvolumens –, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Damit zählt sie laut Daten von Bloomberg zu den gefragtesten Emissionen von Unternehmensanleihen in den USA, die jemals verzeichnet wurden. Die Laufzeiten reichen von zwei bis 40 Jahren. Es handelt sich um die erste Anleiheemission eines führenden Technologiekonzerns (Hyperscalers) seit dem 6. August, als Alphabet Anleihen im Wert von 25 Milliarden US-Dollar begab. Bei der Anleihe mit der längsten Laufzeit – fällig im Jahr 2066 – verringerte sich der Spread gegenüber den ursprünglichen Erwartungen um bis zu 0,3 Prozentpunkte auf 1,05 Prozentpunkte über der Rendite von US-Staatsanleihen (Treasuries), so die Informanten. Zum Vergleich: Bei den 40-jährigen Anleihen von Alphabet, die ein niedrigeres Rating aufweisen, liegt der Spread laut Trace-Preisdaten bei etwa 1,33 Prozentpunkten.
«Der Zeitpunkt dieses Deals wirkt opportunistisch», sagte Brett Kozlowski, Portfoliomanager bei GW&K Investment Management. Er fügte hinzu, dass angesichts der «Einzigartigkeit sehr seltener, langfristiger AAA-Papiere» und Renditen von mehr als 6 Prozent mit einer starken Nachfrage zu rechnen sei. «Diese Kombination unterstreicht wahrscheinlich den Wunsch des Marktes nach einer gewissen Diversifizierung bei den Emittenten – auch wenn das massive Angebot für Herausforderungen sorgt», sagte er.
In einem zunehmend überfüllten Markt verfüge Microsoft zwar über einen Vorteil, doch die Investoren sind bereits mit einer hohen Last an Technologieschulden konfrontiert und könnten Schwierigkeiten haben, weitere Verbindlichkeiten zu verdauen.
Laut Daten von Bloomberg haben Hyperscaler und Entwickler von Rechenzentren bis Donnerstag dieses Jahres weltweit bereits mehr als 313 Milliarden US-Dollar durch die Emission von Anleihen mit Investment-Grade-Rating aufgenommen – das ist fast dreimal so viel wie im gesamten Jahr 2025. Dieser Sektor hat dazu beigetragen, dass das weltweite Volumen an Anleiheemissionen in diesem Jahr – zwei Monate vor Jahresende – einen Rekordwert von 6,63 Billionen US-Dollar erreicht hat.
Einige der grösseren Kreditnehmer haben bereits signalisiert, dass sie sich vorerst von den Fremdkapitalmärkten zurückziehen oder nach anderen Finanzierungsquellen suchen. So gab Oracle diese Woche bekannt, dass das Unternehmen bis zum Ende des Geschäftsjahres 2030 den Bruttoschuldenanstieg auf lediglich 10 Milliarden US-Dollar begrenzen will – ein Schritt, der die Sorgen der Investoren beruhigte. Meta Platforms wiederum wandte sich an den Aktienmarkt, um 25 Milliarden US-Dollar zu beschaffen.
Selbst bei der Anleiheemission von Microsoft zeigten sich Anzeichen für die Zurückhaltung der Investoren im Hinblick auf den KI-Sektor. Das Unternehmen musste diese Woche für längerfristige Schuldtitel höhere Zinsen zahlen als der schlechter bewertete Konsumgüterkonzern Procter & Gamble, der Anleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einem Aufschlag (Spread) von 0,6 Prozentpunkten gegenüber US-Staatsanleihen platzierte.
Bei Microsoft lag der Spread für 30-jährige Anleihen 0,95 Prozentpunkte über dem Referenzwert. «Würde ich bei Anleihen mit fünf- oder siebenjähriger Laufzeit zugreifen? Sicher, bei Microsoft schon», sagte Ayako Yoshioka, Direktorin und leitende Anlagestrategin bei Wealth Enhancement. «Aber bei einer Laufzeit von 30 Jahren gibt es gewisse Risiken, die man einpreisen muss – insbesondere im Hinblick darauf, wie das Geschäftsmodell in Zukunft aussehen wird.»
Microsoft gilt nach wie vor als eine der ersten Adressen am Markt – so solide, dass DoubleLine Capital im vergangenen Jahr die Frage aufwarf, ob das Unternehmen aus Bonitätssicht eine bessere Anlage darstelle als die US-Regierung.
Microsoft meldete am Mittwoch solide Ergebnisse für das erste Quartal seines Geschäftsjahres: Der Umsatz im Cloud-Bereich stieg um 48 Prozent, während die Investitionsausgaben im Rahmen gehalten wurden – was Investoren beruhigte, die angesichts hoher Ausgaben für künstliche Intelligenz besorgt waren. Im Rahmen einer Telefonkonferenz nach der Veröffentlichung der Zahlen erklärte Finanzchefin Amy Hood, das Unternehmen werde bei Bedarf zusätzliche Mittel beschaffen, «wenn wir dies für attraktiv halten».
Das Unternehmen verfügt über ausreichend bilanzielle Kapazitäten für eine Kreditaufnahme. Analysten von CreditSights merkten am Donnerstag an, dass eine Anleiheemission im Volumen von 25 Milliarden US-Dollar den – um Leasingverbindlichkeiten bereinigten – Bruttoverschuldungsgrad des Unternehmens um etwas mehr als einen kleinen Schritt auf das 0,7-Fache erhöhen würde.
Der begehrte Auftrag für diese Transaktion dürfte für die federführenden Banken – allen voran die UBS – einen prestigeträchtigen Erfolg darstellen. Zieht man Transaktionen ab, die von den Banken selbst begleitet wurden, belegt das Schweizer Institut im diesjährigen Bloomberg-Ranking für US-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating den 26. Platz, wobei es ein Transaktionsvolumen von fast 11 Milliarden US-Dollar betreute.
(Bloomberg/cash)