Die Transaktion von Microsoft stiess in der Spitze auf eine Nachfrage von 115 Milliarden US-Dollar – das entspricht dem 4,6-Fachen des Emissionsvolumens –, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Damit zählt sie laut Daten von Bloomberg zu den gefragtesten Emissionen von Unternehmensanleihen in den USA, die jemals verzeichnet wurden. Die Laufzeiten reichen von zwei bis 40 Jahren. Es handelt sich um die erste Anleiheemission eines führenden Technologiekonzerns (Hyperscalers) seit dem 6. August, als Alphabet Anleihen im Wert von 25 Milliarden US-Dollar begab. Bei der Anleihe mit der längsten Laufzeit – fällig im Jahr 2066 – verringerte sich der Spread gegenüber den ursprünglichen Erwartungen um bis zu 0,3 Prozentpunkte auf 1,05 Prozentpunkte über der Rendite von US-Staatsanleihen (Treasuries), so die Informanten. Zum Vergleich: Bei den 40-jährigen Anleihen von Alphabet, die ein niedrigeres Rating aufweisen, liegt der Spread laut Trace-Preisdaten bei etwa 1,33 Prozentpunkten.