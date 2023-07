Fed-Protokolle im Blick

Im Rampenlicht in der neuen Woche stehen entsprechend die Protokolle der Fed-Sitzung im Juni, die die US-Notenbank am Mittwoch vorlegt. Sie tastete bei ihrem letzten Zinsentscheid nach zehn Erhöhungen in Folge den Schlüsselsatz nicht an und beliess ihn in der Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent. Die Mitschriften dürften Aufschluss über die Diskussionen zum weiteren Kurs geben. Es zeichnet sich bereits ab, dass die Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung am 26. Juli nachlegen dürfte. Zwei weitere Schritte nach oben im Umfang von jeweils einem viertel Prozentpunkt seien derzeit eine "sehr vernünftige Projektion", sagte jüngst die US-Währungshüterin Mary Daly.