Israel griff in der Nacht auf Freitag den Iran an. Iranische Medien meldeten, die iranische Vergeltung werde «in naher Zukunft» kommen. Dies trieb die Ölpreise auf den höchsten Stand seit Monaten. Gefragt war auch das als sicherer Hafen angesehene Gold, während die Kurse an den Aktienmärkten fielen.