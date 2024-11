Die ebenfalls am Donnerstag tagende Bank of England dürfte im Kampf gegen die Inflation ebenfalls eine Zinssenkung im Köcher haben. Die Märkte rechnen für die Novembersitzung mit einer Senkung um 25 Basispunkte, jedoch flachten die Erwartungen an weitere Senkungen nach dem ersten Haushaltsentwurf von Finanzministerin Rachel Reeves ab. Reeves kündigte am Mittwoch die grössten Steuererhöhungen seit drei Jahrzehnten und eine starke Ausweitung der Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen an.