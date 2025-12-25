An der Wall Street hatten die Indizes am Mittwoch zugelegt. Der ‍Dow-Jones-Index verabschiedete sich mit einem Plus von 0,6 Prozent aus dem Handel. Der breit gefasste ​S&P 500 gewann 0,3 Prozent, und ‍der technologielastige Nasdaq zog um 0,2 Prozent an. In Europa und in Amerika bleiben die Aktienmärkte am Donnerstag geschlossen.