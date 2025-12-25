Die Anleger an den asiatischen Börsen haben sich am Donnerstag zurückgehalten. Nach leichten ‌Gewinnen ‌an der Wall Street am Vortag fanden die Märkte keine klare gemeinsame Richtung.

In Tokio zeigte sich der ​Handel uneinheitlich: Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss ‌fast unverändert bei ‌50.387,57 Punkten, während der breiter gefasste Topix um 0,2 Prozent auf 3'414,36 Zähler zulegte. Die chinesischen Märkte zeigten sich leicht freundlicher. Die Börse in Shanghai gewann 0,3 ⁠Prozent, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte jedoch.

Am asiatischen Devisenmarkt gab der Dollar zum Yen ​und zum Yuan jeweils leicht um 0,1 ‌Prozent nach. Zur Schweizer Währung ‍konnte er hingegen etwas vorrücken. Der Euro notierte zum Dollar fast ​unverändert bei 1,1776 Dollar und zog zum Franken leicht an.

Die Ölpreise gaben leicht nach. Ein Barrel (159 Liter) ‌der Nordseesorte Brent verbilligte sich ⁠um 0,2 Prozent auf 62,28 Dollar.

An der Wall Street hatten die Indizes am Mittwoch zugelegt. Der ‍Dow-Jones-Index verabschiedete sich mit einem Plus von 0,6 Prozent aus dem Handel. Der breit gefasste ​S&P 500 gewann 0,3 Prozent, und ‍der technologielastige Nasdaq zog um 0,2 Prozent an. In Europa und in Amerika bleiben die Aktienmärkte am Donnerstag geschlossen. 

(Reuters)