Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verloren am Dienstag jeweils rund einen halben Prozentpunkt. In Hongkong gab der Index ebenfalls leicht nach. Seit Monatsbeginn hatte die Aussicht auf ein mögliches Ende der strengen Corona-Restriktionen in China den CSI 300 knapp acht Prozent und den Hang Seng Index um 13 Prozent nach oben getrieben.