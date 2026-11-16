Im Mittelpunkt bei den Geschäftszahlen des US-Chipriesen Nvidia steht laut Experten die Frage, ob die neue Führung an der zuversichtlichen Prognose für das kommende Jahr festhält. Der Börsenwert des Konzerns sank LSEG-Daten zufolge von ‌rund 5,8 Billionen Dollar Anfang Oktober auf 3,9 Billionen Dollar am Freitag. Nach dem Ausscheiden von Konzernchef Jensen Huang trennten sich ‌die Anleger in Scharen von der Aktie. «Nvidia mag morgen erneut die Erwartungen weit übertreffen ​und die Prognose anheben», sagte Chris Weston, Chefanalyst beim Broker Pepperstone. «Die Anleger versuchen jedoch zunehmend, den Wert des Unternehmens in den Geschäftsjahren 2028 und 2029 abzuschätzen - möglicherweise ohne denjenigen, der ihm seinen Wettbewerbsvorteil verschafft hat.»