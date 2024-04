Xiaomi-Gründer Lei Jun verfolgt den Einstieg in die Autoproduktion als «letztes grosses unternehmerisches Projekt» seines Lebens. Nach der Markteinführung des SU7 kündigten andere chinesische E-Auto-Marken mit vergleichbaren Modellen Preissenkungen an. Im Jahr 2024 werden im Segment zwischen 200'000 und 300'000 Yuan (25'000 bis 39'000 Euro) rund 240 E-Modelle um die Gunst der Kunden in China buhlen, was einem Anstieg von fast einem Fünftel gegenüber dem Vorjahr entspricht, wie die Analysten von Citi erklärten.