Hynix ist ein wichtiger Zulieferer ​für Nvidia, den weltgrössten Anbieter ⁠von KI-Prozessoren. Daran werde sich nichts ändern, betonte Nvidia-Chef Jensen Huang im vergangenen Monat. Er sagte zudem ‌voraus, dass das Angebot an Speicherchips auf Jahre hinaus knapp bleiben wird. In den vergangenen Tagen kamen einigen Anlegern jedoch Zweifel an einer Fortsetzung des Baubooms bei KI-Rechenzentren. ‌Auslöser waren die Quartalszahlen des Hynix-Lokalrivalen Samsung, die trotz kräftiger Umsatz- und Gewinnsteigerungen ​enttäuschten. Daraufhin brachen Hynix-Titel zeitweise um mehr als 14 Prozent ein. Im Vergleich zum Juli notieren sie aber immer noch etwa 660 Prozent im Plus.