Steigen mit dieser Konzentration nicht auch die Portfoliorisiken beträchtlich? Wie reagieren die Kunden, wenn Sie sie darauf ansprechen?

Die Kunden sind über die letzten fünf Jahre sehr gut mit den Large und Mega Caps gefahren. Sie von einer Alternative zu überzeugen, ist derzeit schwierig. Aber ich finde, es gibt zwei Typen von Anlegern: Die einen jagen der Rendite der Vergangenheit hinterher – das ist ja ein bisschen so beim Tech-Thema. Aber die anderen, jene mit dem Blick nach vorne, verstehen diese Problematik. Wenn wir ihnen aufzeigen, dass die Konzentrationsrisiken gestiegen sind, schauen sie sich diese Konstellation an und nehmen teilweise Anpassungen vor - auch wenn eine Portfoliomodellierung aufgrund der jüngsten Kurshistorie zulasten von Small und Mid Caps ausfällt.