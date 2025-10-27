Sondern?

Es gibt hier hoch innovative und wachstumsstarke Unternehmen im Technologiesektor, in der Energieversorgung, der Energiespeicherung, in der Biopharma oder im Medtech- und Gesundheitsbereich. Der Bedarf an individueller Behandlung steigt enorm - und wird weiter steigen, weil der Trend zu Langlebigkeit weitergeht. Nach dem Motto: Mit 70 braucht es eine neue Hüfte, mit 80 ein neues Knie, mit 90 ein neues Herz. Das Ganze soll minimalinvasiv sein, und der Patient soll möglichst am Tag nach der Operation das Spital verlassen. Ich übertreibe jetzt, aber Sie sehen, wohin die Reise geht.