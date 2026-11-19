Am Mittwochabend hat Anthropic 980 Millionen Aktien zu je 83 Dollar platziert. Das sind mehr als ursprünglich geplant und liegt über der anfänglichen Preisspanne von 70 bis 78 Dollar. Einschliesslich Aktienoptionen erreicht die Unternehmensbewertung rund 1,5 Billionen Dollar. Hinzu kommen Beteiligungen von insgesamt 26 Milliarden Dollar durch Alphabet, Microsoft, Nvidia und AMD, die Aktien einer Sonderkategorie erworben haben. Zusammen ergibt sich ein Finanzierungsvolumen von mehr als 107 Milliarden Dollar. Damit übertrifft Anthropic den bisherigen Rekordhalter SpaceX und setzt eine neue Höchstmarke für einen Börsengang.