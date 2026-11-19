An der Nasdaq hat der Handel um 15.30 Uhr Schweizer Zeit begonnen. Für die Aktie des Claude-Entwicklers Anthropic, der unter dem Kürzel «ANT» gehandelt wird, steht der erste Kurs allerdings noch aus. Indikationen aus dem Markt für Perpetual Futures deuten darauf hin, dass die Aktie zum Handelsstart rund 25 Prozent höher notieren dürfte.
Bei einem Börsengang dieser Grössenordnung ist eine Verzögerung bis zur Feststellung des ersten Kurses nicht ungewöhnlich. Die Nasdaq sammelt zunächst die Kauf- und Verkaufsaufträge und ermittelt daraus in einer Eröffnungsauktion den ersten Kurs. Je grösser das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, desto länger kann die Preisfindung dauern.
Bei Mega-IPOs kann der erste Handel deshalb erst im späten New Yorker Vormittag zustande kommen, also gegen 17 Uhr Schweizer Zeit oder später. Zur Erinnerung: Bei SpaceX dauerte es bis 17.45 Uhr Schweizer Zeit, bis der erste Kurs feststand.
Die Vorzeichen sind jedoch positiv: Im ausserbörslichen Handel signalisierten Derivate des Brokers IG einen Aufschlag von rund 27 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Das entspricht etwa 105 Dollar je Aktie. Auch Krypto-Futures auf der Blockchain-Plattform Hyperliquid deuteten auf einen ähnlichen Aufschlag hin. Allerdings sind solche Indikationen kein verlässlicher Gradmesser für den tatsächlichen Eröffnungskurs.
Am Mittwochabend hat Anthropic 980 Millionen Aktien zu je 83 Dollar platziert. Das sind mehr als ursprünglich geplant und liegt über der anfänglichen Preisspanne von 70 bis 78 Dollar. Einschliesslich Aktienoptionen erreicht die Unternehmensbewertung rund 1,5 Billionen Dollar. Hinzu kommen Beteiligungen von insgesamt 26 Milliarden Dollar durch Alphabet, Microsoft, Nvidia und AMD, die Aktien einer Sonderkategorie erworben haben. Zusammen ergibt sich ein Finanzierungsvolumen von mehr als 107 Milliarden Dollar. Damit übertrifft Anthropic den bisherigen Rekordhalter SpaceX und setzt eine neue Höchstmarke für einen Börsengang.
(cash)