Ursprünglich wollte das Unternehmen 825 Millionen Papiere in einer Spanne von 70 bis 78 Dollar verkaufen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters vorab berichtet hatte, wurde das Volumen jedoch aufgestockt. Von den platzierten Aktien stammen rund 956 Millionen aus dem Unternehmen ‌selbst, während Altaktionäre knapp 24 Millionen Papiere zu Geld machen. Zusätzlich erhält Anthropic weitere 26 Milliarden Dollar aus dem Verkauf einer Sonderkategorie von Aktien an ausgewählte Technologiekonzerne. Dazu gehören die Google-Mutter Alphabet, der Softwarekonzern Microsoft sowie die Chip-Hersteller Nvidia und ​AMD.