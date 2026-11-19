Dank einer hohen Nachfrage nimmt das Unternehmen mehr Geld ein als zunächst gedacht. Insgesamt seien 980 Millionen Aktien zu je 83 Dollar platziert worden, teilte Anthropic am Dienstagabend (Ortszeit) auf seiner Website mit. Unter Einbeziehung von Aktienoptionen wird der ChatGPT-Konkurrent damit mit rund 1,5 Billionen Dollar bewertet. Die Papiere sollen am Donnerstag unter dem Kürzel ANT an der US-Technologiebörse Nasdaq in den Handel starten.
Ursprünglich wollte das Unternehmen 825 Millionen Papiere in einer Spanne von 70 bis 78 Dollar verkaufen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters vorab berichtet hatte, wurde das Volumen jedoch aufgestockt. Von den platzierten Aktien stammen rund 956 Millionen aus dem Unternehmen selbst, während Altaktionäre knapp 24 Millionen Papiere zu Geld machen. Zusätzlich erhält Anthropic weitere 26 Milliarden Dollar aus dem Verkauf einer Sonderkategorie von Aktien an ausgewählte Technologiekonzerne. Dazu gehören die Google-Mutter Alphabet, der Softwarekonzern Microsoft sowie die Chip-Hersteller Nvidia und AMD.
Rekord-Börsendebüt übertrifft SpaceX
Mit dem Emissionsvolumen übertrifft Anthropic den bisherigen Rekordhalter, den Weltraumkonzern SpaceX, dem bei seinem Debüt im Juni 75 Milliarden Dollar zugeflossen waren. SpaceX-Chef Elon Musk erklärte, Anthropic werde sehr wahrscheinlich weiterhin Rechenleistung von seinem Unternehmen anmieten und wolle diese Kapazitäten sogar noch deutlich ausbauen. «Anthropic hat erklärt, das wahrscheinlichste Szenario sei, dass es zusätzliche zehn Gigawatt an Rechenleistung von SpaceX beziehen möchte», sagte Musk am Dienstag (Ortszeit).
Das rasante Wachstum des KI-Entwicklers hat jedoch seinen Preis: Zwar kletterte der Umsatz im dritten Quartal um 47 Prozent auf knapp 17 Milliarden Dollar, gleichzeitig fiel jedoch ein operativer Verlust von 567 Millionen Dollar an. Um seine immer leistungsfähigeren KI-Modelle zu trainieren, hat sich Anthropic dem Börsenprospekt zufolge zu Ausgaben von fast 900 Milliarden Dollar für Rechenleistung bei Infrastruktur-Partnern wie Amazon und Alphabet verpflichtet.
Anthropic wurde 2021 von sieben ehemaligen Mitarbeitern des ChatGPT-Entwicklers OpenAI gegründet, der voraussichtlich im nächsten Jahr an die Börse strebt. Zu den Gründern gehören der heutige Vorstandschef Dario Amodei und seine Schwester Daniela. Deren Anteile sind dem Börsenprospekt zufolge in einer mit Sonderstimmrechten ausgestatteten «Founder LLC» gebündelt, die dem Allgemeinwohl verpflichtet ist. Die Mitglieder dieses Gremiums seien «in besonderer Weise geeignet, unsere Mission voranzutreiben». Ziel sei die Entwicklung einer KI im Dienst der Menschheit.
(Reuters)