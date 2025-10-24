Anthropic gilt als einer der schärfsten Konkurrenten des ChatGPT-Herstellers OpenAI und wird von den Technologiekonzernen Google und Amazon unterstützt. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte Mitte Oktober berichtet, dass der hochgerechnete Jahresumsatz des Unternehmens auf neun Milliarden Dollar im Jahr 2025 und mehr als 20 Milliarden Dollar im Jahr 2026 steigen soll. Zuletzt wurde das Start-up mit 183 Milliarden Dollar bewertet.