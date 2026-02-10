Zum Auftakt eines wegweisenden Prozesses gegen Meta und Google wegen des Suchtpotenzials sozialer Medien hat der Anwalt der 20-jährigen Klägerin den Tech-Riesen Absicht vorgeworfen. Die Konzerne hätten ihre Plattformen ‌wie Instagram ‌und YouTube gezielt so gestaltet, dass sie Kinder süchtig machten, sagte Anwalt Mark Lanier am Montag (Ortszeit) vor einem Gericht in Kalifornien vor den Geschworenen. «Diese Unternehmen haben Maschinen gebaut, die darauf ausgelegt sind, die Gehirne von Kindern süchtig zu machen, und ​sie haben es mit Absicht getan.» Das Verfahren gilt als erster ‌grosser Test dafür, ob Tech-Konzerne für das Design ihrer ‌Apps und dessen Folgen für die psychische Gesundheit haftbar gemacht werden können.