Auch bei den frei verfügbaren liquiden Mitteln haben die grossen Unternehmen die deutlich bessere Ausgangslage als ihre kleineren Konkurrenten. Die grossen, amerikanischen Unternehmen oder sogenannte Mega-Caps sitzen auf rekordhohen Bargeldbeständen, während die Liquiditätsdecke bei den kleinen Firmen sehr gering ist im langfristigen Vergleich. Diese Gelder können die Grossunternehmen nun zu 4 bis 5 Prozent am Geldmarkt anlegen, was ihnen noch mehr Geld in Form von freiem Cashflow in die Kasse spühlt, so dass höhere Dividenden ausbezahlt oder eigene Aktien zurückgekauft werden können.