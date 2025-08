iPhone-Geschäft um 13 Prozent gewachsen

Apple-Geräte werden grösstenteils in Asien gebaut, etwa in China, Indien und Vietnam. Für Einfuhren aus diesen Ländern wurden schrittweise hohe Zölle fällig. Der Grossteil der in den USA verkauften iPhones kommt inzwischen aus Indien statt aus China. Trump forderte weiterhin, dass Apple die Geräte in den USA herstellen solle. Experten halten das für kaum machbar, weil sich die Lieferketten über Jahrzehnte nach Asien verlagert hatten.