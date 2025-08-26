Mistral, das von Nvidia unterstützt wird, war nach einer Finanzierungsrunde im vergangenen Jahr mit mehr als sechs Milliarden Dollar bewertet worden. Die Zeitung «Financial Times» berichtete jüngst, dass das Unternehmen über eine weitere Milliarde Dollar Kapital zu einer Bewertung von rund zehn Milliarden verhandelt. Anfang des Jahres hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg gemeldet, dass Apple-Manager intern über ein mögliches Gebot für Perplexity gesprochen hätten. Das Startup wird von Nvidia und dem Amazon-Gründer Jeff Bezos unterstützt.