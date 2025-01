Der Konzernumsatz werde im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen, teilte Apple am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit. Der Analystenkonsens lag bei rund 5 Prozent. Der Umsatz in China ist im ersten Geschäftsquartal um 11 Prozent auf 18,5 Milliarden Dollar gesunken. Analysten hatten für den Berichtszeitraum bis 28. Dezember mit einem Anstieg auf 21,6 Milliarden Dollar gerechnet. Der Umsatz mit dem iPhone sank unterdessen um weniger als 1 Prozent auf 69,1 Milliarden Dollar. Die Wall Street hatte mit 71 Milliarden Dollar gerechnet.