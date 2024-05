Hoffnungsträger KI

Bei diesem Termin könnte Cook auch erste neue KI-Funktionen ankündigen. «Wir bleiben sehr optimistisch, was unsere Chancen im Bereich der Generativen KI angeht», sagte der Apple-Chef am Donnerstag. Sein Unternehmen investiere stark in diesem Bereich. Einem Medienbericht zufolge will Apple dabei auf die Technologie des ChatGPT-Entwicklers OpenAI oder auf die KI «Gemini» der Alphabet-Tochter Google zurückgreifen.