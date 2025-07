Ein Richter in Newark im US-Bundesstaat New Jersey lehnte am Montag einen entsprechenden Antrag des iPhone-Herstellers ab. Damit kann das Verfahren fortgesetzt werden, in dem Apple vorgeworfen wird, den US-Markt für Smartphones unrechtmässig zu beherrschen. Dem Konzern droht nun ein jahrelanger Rechtsstreit mit den Wettbewerbsbehörden.