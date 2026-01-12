KI-Siri war nicht verlässlich genug

Apple hatte bereits im Juni 2024 eine besonders hilfreiche Siri versprochen - weil die Software Zugang zu persönlichen Informationen der Nutzer haben und quer über verschiedene Apps aktiv sein werde. Als ein Beispiel wurde genannt, dass man Siri einfach fragen können würde, wann man losfahren müsse, um Verwandte vom Flughafen abzuholen - und die Software etwa automatisch wissen würde, wann das Flugzeug ankommt und wie die Verkehrslage ist.