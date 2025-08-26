Apple steht derzeit wegen der US-Zölle auf Importe aus Produktionsländern wie China und Indien unter Druck. Zudem hat der Rivale Google auf dem heimischen Markt am vergangenen Mittwoch zum zweiten Mal die Präsentation seiner Hardware vorgezogen, um Apple zuvorzukommen. Bei der Vorstellung seiner Pixel-Smartphones rückte die Alphabet-Tochter erneut KI in den Mittelpunkt. Die Pixel-Smartphones erreichen bislang jedoch nur einen Bruchteil der Marktanteile von Konkurrenten wie Samsung oder Xiaomi, die ebenfalls auf das Google-Betriebssystem Android setzen.