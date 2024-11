Um sich gegen mögliche US-Gegenwinde zu wappnen, investieren Marken wie Xiaomi und Huawei massiv in Hardware und entwickeln ihre eigenen Prozessoren und KI-Technologien. Huawei stellte am Dienstag sein neuestes Smartphone vor, das mit seinen in China hergestellten Chips betrieben wird, Xiaomi bereitet hauseigene Halbleiter für Geräte vor, die 2025 verfügbar sein sollen.