In dem Apple-Papier wird darauf verwiesen, dass auch der Wettbewerber Google das freie Herunterladen von Programmen («Sideloading») auf Android-Smartphones zwar gestatte, aber durchaus als riskant ansehe. So verhindere Google in seinem «Advanced Protection Program» für Journalisten, Aktivisten sowie Führungskräfte aus Wirtschaft und Politik das «Sideloading», um schädliche Downloads abzuwehren. Wer an dem Programm teilnehme, könne nur Apps aus «verifizierten Stores, wie dem Google Play Store und dem App Store deines Geräteherstellers» installieren.