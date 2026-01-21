Apple will seinen Sprachassistenten Siri einem Medienbericht zufolge noch ‌in diesem ‌Jahr in einen KI-basierten Chatbot umwandeln. Die unter dem Codenamen «Campos» entwickelte Software soll tief ​in die Betriebssysteme von iPhone, ‌iPad und Mac ‌integriert werden und die bisherige Siri-Oberfläche ersetzen, meldete die Agentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf Insider. Der Konzern wolle damit ⁠im Wettlauf um KI-Anwendungen zu den grossen Technologiekonzernen aufschliessen, nachdem die Vorstellung von Apple ​Intelligence 2024 auf verhaltenes Echo ‌gestossen war. Dabei setze ‍Apple auf eine Partnerschaft mit Google, dessen Gemini-Modelle ​die Basis für den neuen Chatbot bilden sollen.