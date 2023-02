Die FAS hatte Apple in einem anderen Verfahren zu einer Zahlung von rund 16,5 Millionen Euro verdonnert, weil das Unternehmen russische Software-Entwickler dazu zwinge, für die Zahlungsabwicklung in ihren Apps den Bezahlservice von Apple zu nutzen. Dadurch sichere sich der US-Konzern einen Anteil an den Umsätzen.